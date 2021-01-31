Российский боец Мусаев победил и устроил массовую драку после поединка. Видео

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Российский боец Мусаев победил и устроил массовую драку после поединка

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев устроил драку со словенцем Урошем Юришичем после поединка на турнире KSW 58 в Польском городе Лодзь, сообщает Valetudo.ru.

Что примечательно, Мусаев выиграл поединок единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Команде Юришича не понравился результат, и угловые вступили в словесную перепалку.

Однако словами все не ограничилось. Шамиль Мусаев подошел к Юришичу, что-то сказал своему сопернику, обхватил его руками, бросил на пол и начал бить. Тут же завязалась массовая драка, которую пришлось останавливать организаторам.

Руководство KSW обещает разобраться с инцидентом и наказать виновных.

Добавим, что 27-летний Мусаев выиграл все 14 поединков по правилам смешанных единоборств.

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