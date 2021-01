Российский боец Мусаев победил и устроил массовую драку после поединка. Видео

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев устроил драку со словенцем Урошем Юришичем после поединка на турнире KSW 58 в Польском городе Лодзь, сообщает Valetudo.ru.

Что примечательно, Мусаев выиграл поединок единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Команде Юришича не понравился результат, и угловые вступили в словесную перепалку.

Однако словами все не ограничилось. Шамиль Мусаев подошел к Юришичу, что-то сказал своему сопернику, обхватил его руками, бросил на пол и начал бить. Тут же завязалась массовая драка, которую пришлось останавливать организаторам.

The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl

