Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Светлана Тихановская заявила, что вместе с ней на получение Нобелевской премии мира претендует весь белорусский народ.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сама Тихановская написала в Twitter в субботу, 30 января, добавив, что вместе с ней на эту премию выдвигается весь белорусский народ.

“Это великолепное выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года”, – подчеркнула Тихановская.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 30, 2021