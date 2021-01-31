Первый пример видео 8К, снятый камерой Sony A1

На этой неделе корпорация Sony представила полнокадровую беззеркальную камеру Sony Alpha 1, способную снимать видео 8K с частотой 30 к/с, сообщает ixbt.com.

По словам производителя, это «самая технологически совершенная и инновационная модель» в его ассортименте. На фоне конкурирующих моделей новинка выделяется возможностями серийной съёмки и видеосъёмки.

В камере используется датчик изображения Exmor RS разрешением 50,1 Мп. Это датчик типа CMOS с обратной засветкой, который с помощью технологии объёмной компоновки дополнен встроенной памятью. Вкупе с улучшенным процессором изображений BIONZ XR это позволяет вести серийную съёмку со скоростью 30 к/с. Длина серии при сохранении в формате RAW со сжатием составляет 155 снимков, в формате JPEG — 165. При этом камера ежесекундно выполняет до 120 вычислений следящего фокуса и экспозиции, а изображение в электронном видоискателе не затемняется. В видоискателе используется панель OLED разрешением 9,4 млн точек с частотой обновления 240 к/с.

Новая камера первой среди моделей семейства Alpha может снимать видео 8K с 10-разрядным представлением цвета, субдискретизацией 4:2:0 и частотой 30 к/с, а также видео 4K с 10-разрядным представлением цвета, субдискретизацией 4:2:2 и частотой 120 к/с. Разработчики уделили внимание охлаждению датчика изображения и процессора. Благодаря этому, видео 8K с частотой 30 к/с можно снимать непрерывно около 30 минут.

По словам источника, компания пока не разрешила тестировать новые возможности Sony A1 по части видеосъемки. Лишь самостоятельно опубликовала первый и пока единственный пример видео 8К, снятого камерой Sony A1:

Камера оценена в 6500 долларов. Её появление в продаже ожидается в марте 2021 года.

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