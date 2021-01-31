Обнаружена самая маленькая рептилия на планете

Ученые из Зоологической государственной коллекции Мюнхена обнаружили на Мадагаскаре новый вид крошечных хамелеонов-брукезий «Brookesia nana». Это самая маленькая рептилия на планете. Результаты открытия немецкого научно-исследовательского зоологического института опубликовал журнал Scientific Reports.

Группа герпетологов во главе с Франком Глау утверждает, что этот вид — меньше всех из известных на данный момент брукезий. Длинна тела самца достигает 21,6 миллиметра, самки – 28,9 миллиметра.

Брукезии обитают в тех районах Мадагаскара, где деревья активно выжигают и вырубают для нужд человека. Открывшие рептилий ученые предложили присвоить им статус вида, находящегося на грани полного исчезновения.

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