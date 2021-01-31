Из-за изоляции мишки Тедди “захватили” итальянский бар. Видео

Итальянский бар заполонили мишки Тедди. Так владелец бара BIBA, Марко Валдеми, выражает свой протест затянувшимся карантинным ограничениям. Из-за изоляции, вызванной COVID-19 бар закрыт и не приносит прибыли, сообщает видеоагентство Ruptly.

Валдеми рассказал, что он придумал эту идею, в знак протеста заполнив бар манекенами.

Владелец даже назвал некоторых плюшевых мишек, в честь чиновников: “Джузеппино” со ссылкой на премьер-министра Италии Джузеппе Конте и “Рокко” со ссылкой на официального представителя премьер-министра Италии Рокко Казалино. Он отметил: “Все они мои друзья, мои клиенты, но я не могу получить от них денег на оплату коммунальных услуг”. Бизнесмен заявил, что он не получил никакой компенсации за закрытие своего бара.

Валдеми надеется, что его перформанс изменит ситуацию. Он ждет, когда в кафе появятся реальные клиенты и евро, а не деньги из “Монополии”.

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