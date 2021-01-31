Hyundai сомневается в том, чтобы быть пртнёром Apple

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что созданием своего первого автомобиля Apple будет заниматься вместе с Hyundai, и что компании в ближайшее время подпишут соответствующие документы. На фоне этой информации акции Hyundai взлетели на 20%.

Согласно последним данным, компания Hyundai Motor Group близка к подписанию партнёрского соглашения с Apple, по условиям которого южнокорейский автопроизводитель Hyundai станет предпочтительным производителем долгожданного Apple Car.

В сообщении издания Reuters, которое ссылается на осведомленных информаторов, говорится, что Hyundai Motor Group, которая является материнской компанией Kia, поручит подразделению Kia работу с Apple над первым автомобилем компании из Купертино. На этой неделе представители Hyundai также заявили, что они рассматривают возможность сотрудничества с иностранными фирмами, обладающими потенциалом и опытом в области беспилотных автомобилей и электромобилей.

Но выступать в роли исключительно производственного партнёра хотят далеко не все руководители Hyundai.

«Мы мучимся над тем, как это сделать, независимо от того, хорошо это или нет. Мы не компания, которая производит автомобили для других. Не то чтобы работа с Apple всегда давала отличные результаты.

Сотрудничество на первых порах может помочь поднять имидж бренда Hyundai или Kia. Но в среднесрочной или долгосрочной перспективе мы просто будем поставлять корпуса для автомобилей, а Apple возьмет на себя мозги,» – выссказал свое мнение Reuters один из руководителей Hyundai.

Также сообщается, что, несмотря на относительно раннюю стадию переговоров, в Hyundai Motor Group решили, что хотят, чтобы партнёром Apple в итоге стала Kia, которая входит в концерн.

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