Главный редактор TUT.by обратилась с открытым письмом к руководителям отрасли здравоохранения

Главный редактор TUT.by Марина Золотова опубликовала открытое письмо, адресованное министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу, его первому заместителю Елене Богдан, главному санитарному врачу Александру Тарасенко и главному врачу ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Ирине Абельской.

“Что вы делаете обычно по выходным?

Лыжи, фитнес, бассейн, сауна? Отдых на природе, в кругу семьи и друзей? Это прекрасно. Надя Калинина в пятницу вечером звала в гости подружек — на тыквенный суп. В субботу «хотели позавтракать в кафе, чтобы понять, что хотя вокруг ад, мы живые и можем быть счастливыми». Не вышло. Потому что в пятницу вечером Надя оказалась на Окрестина. И вот уже прошла суббота, заканчивается воскресенье — Надя все еще там. И, скорее всего, — а мы уже опытные люди, потому что с мая 2020 года журналистов TUT.BY задерживали 39 раз — в понедельник будет какой-нибудь суд. «Какой-нибудь» — потому что мы даже не знаем, за что на Надю составили протокол.

Тысячи людей с мая 2020 года прошли через изоляторы. Окрестина, Жодино, Барановичи — какие ассоциации вызывают у вас эти названия?

Вы сейчас будете говорить о боевиках, террористах, преступниках, нарушителях закона и прочих понятиях, в которые вы по каким-то причинам верите или делаете вид, что верите. Но мое письмо о другом. Тем более, что конкретная Надя Калинина в пятницу днем шла освещать съезд делегатов от Минска на Всебелорусское народное собрание. Да и задержания, суды, наказания — это не к вам, конечно.

Давайте поговорим о человечности и милосердии. Я надеюсь, для вас эти слова не пустой звук. Вы же выбирали медицину, наверное, для того, чтобы помогать людям? Потому что человеческие страдания доставляют вам боль?

Больше трех недель на Окрестина не принимают передачи. В Жодино их тоже перестали принимать. Вообще. Можно передать только лекарства — да и то со скрипом. А еще несколько месяцев назад передачи принимали каждый день, потом раз в неделю.

Коронавирус, говорите? Однако он не мешает содержать в камере, рассчитанной на шестерых, 16 человек, а также регулярно «разбрасывать» людей по разным камерам.

Давайте прикинем с вами, можно ли продержаться 15 суток (распространенный срок административного ареста) без передач. Без теплых вещей, без пасты и зубной щетки, без средств гигиены, без белья. Ну, а если месячные? Представили?

15 суток без сменного белья!

Допустим, ваша вера в «преступников-боевиков и прочее» непоколебима, как и в «святость действующей власти». Но, скажите, где-то написано, что отсутствие чистых трусов и зубной пасты в ИВС добавляет очков в карму или способствует исправлению? А постельного белья и матрасов? Где-то сказано, что государство будет более сильным, если задержанные по административным делам будут лежать на голых нарах и даже на полу в переполненных камерах или если их не будут водить в душ на протяжении 15 суток?

Или вы думаете, что человек, проведя пусть даже не 15, а трое суток в изоляторе в таких условиях, проникнется к власти уважением? «О-о-о-о! Наверное, это власть такая сильная именно поэтому, раз может себе позволить так издеваться над арестантами?»

«Административно арестованным разрешается получение посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов без ограничения их количества» — это выдержка из статьи 18.7 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Право на передачи, индивидуальное спальное место, постельные принадлежности, ежедневные прогулки и по крайней мере еженедельный душ гарантировано административно задержанным и Правилами внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста.

В МВД вам скажут, что эти правила соблюдаются. Но поинтересуйтесь у коллег-медиков, которые побывали на Окрестина и в Жодино. Уверена, у вас есть такие знакомые.

Вот и все, пожалуй.

Надеюсь, вы хорошо провели выходные”.

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