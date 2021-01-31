Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды), сообщает БЕЛТА.

Дистанцию 500 м белоруска пробежала с личным рекордом 37,737 сек. Победительницей в данном виде программы стала представительница Нидерландов Фемке Кок – 37,233 сек. Второе место заняла россиянка Ангелина Голикова – 37,29 сек. Замкнула тройку сильнейших Ванесса Херцог из Австрии – 37,409 сек.

В аналогичном виде программы у мужчин белорус Игнат Головатюк занял девятое место – 34,729 сек. Тройку сильнейших составили россиянин Павел Кулижников – 34,475 сек., канадец Лоран Дюбрей – 34,52 сек., третье место разделили между собой нидерландский спортсмен Дай Дай Нтаб и россиянин Артем Арефьев (оба – 34,588 сек.). Еще один белорус Артем Чабан финишировал с пятым результатом в дивизионе В – 35,639 сек.

В финале гонок с массовым стартом среди женщин белоруска Марина Зуева стала девятой с результатом 8 мин. 26,7 сек., заработав 64 очка. Золото в данной дисциплине выиграла Ирен Схаутен из Нидерландов – 8 мин. 21,75 сек. (120 очков). Серебро – канадка Ивани Блонден – 8 мин. 21,77 сек. Бронзу – россиянка Елизавета Голубева – 8 мин. 22,03 сек.

У мужчин финал масс-старта прошел без белорусского присутствия. Золото выиграл Йоррит Бергсма из Нидерландов – 7 мин. 43,47 сек. (120 очков). Серебро – бельгиец Барт Свингс – 7 мин. 45,08 сек. (108). Бронзу – швейцарец Ливио Венгер – 7 мин. 45,21 сек. (96).

В стартах на 1500 м у женщин в дивизионе А первенствовала американка Бриттани Боу – 1 мин. 53,455 сек. Второе место у представительницы Нидерландов Антуанетты де Йонг – 1 мин. 53,813 сек. Бронзу выиграла ее соотечественница Ирен Вюст – 1 мин. 54,228 сек.

Белоруски на данной дистанции выступали в дивизионе В, где Екатерина Слоева заняла второе место – 1 мин. 58,512 сек., а Марина Зуева стала четвертой – 1 мин. 59,039 сек.

На дистанции 1500 м у мужчин в дивизионе А весь пьедестал заняли нидерландские спортсмены. Первенствовал Томас Крол – 1 мин. 43,428 сек. Второе место занял Кьелд Нейс – 1 мин. 44,222 сек. Третье – Патрик Рест – 1 мин. 44,758 сек. Белорус Виктор Руденко был пятым в дивизионе В с результатом 1 мин. 47,796 сек. Это его личный рекорд в данном виде программы.

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