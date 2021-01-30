В Витебске будет новый мэр. Вадим Зарянкин подал в отставку

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин подал в отставку — в связи с переходом на другую работу.

Об этом TUT.BY сообщил 30 января во время прямой линии с жителями Витебска управляющий делами горисполкома Виталий Руденя.

В должности витебского мэра Вадим Зарянкин работал последний день 29 января.

— Вадим Владимирович подал в отставку — в связи с переходом на другую работу. Где он будет работать, сказать не могу. Когда трудоустроится, тогда [станет известно], — сообщил Виталий Руденя.

— Это была личная инициатива Вадима Владимировича — подать в отставку?

— Да, совершенно правильно.

Вадим Зарянкин был витебским мэром год — президент согласовал его назначение 30 января 2020 года. До этого Зарянкин возглавлял областной Комитет госконтроля.

Зарянкину — 57 лет, он родился в деревне Бель Дубровенского района, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.

На «долю» Зарянкина в качестве мэра выпал самый сложный период: коронавирус и выборы.

У Вадима Зарянкина — два сына: Вадимир и Филипп. И оба были задержаны после выборов президента.

Старшего сына витебского мэра Вадимира Зарянкина силовики задержали 12 октября. Возле магазина «Рига», куда мужчина приехал за покупками, его вытащили прямо из-за руля автомобиля, доставили в РУВД, а потом в Жодино. Через два дня в тюрьме состоялся суд, но заседание перенесли, а Вадимира отпустили из-под стражи.

Рассмотрели дело уже в начале декабря в суде Старых Дорог. Вадимира признали виновным в правонарушении по статье 23.34 КоАП и дали 10 суток административного ареста. Однако после суда Вадимира не задержали. Он решил опротестовать решение в областном суде.

В сентябре суд наказал и младшего сына — Филиппа, административным арестом за участие в марше против инаугурации Александра Лукашенко. Парень утверждал, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.

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