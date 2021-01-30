В Могилеве прошел “Горячий фест”

Фестиваль “Горячий фест” прошел в Могилеве 30 января на этнохуторе “Зеленая роща”, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль проходит в областном центре уже в четвертый раз.

Для гостей фестиваля были подготовлены увлекательные игры и конкурсы, танцы, снежные и спортивные забавы. Кроме того, работали тематические фотозоны. Каждый желающий смог поучаствовать в мастер-классах, белорусских обрядах и гаданиях.

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Во время феста можно было попробовать традиционные горячие напитки и различные угощения. А также приобрести авторские изделия ручной работы от могилевских ремесленников. Организаторами праздника выступил Могилевский горисполком, центр городских инициатив и ООМР “Шчырая майстэрня”.

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