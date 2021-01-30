В Хорватии после землетрясений появляются пропасти. Видео

За последний месяц в стране произошло около полутысячи подземных толчков и стали образовываться пропасти, сообщает ТСН.

Напомним, сильнейшее землетрясение, магнитудой в шесть баллов по шкале Рихтера, произошло в Хорватии 29 декабря, однако подземные толчки продолжались несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. Погибли семь человек, ранения получили 25. В некоторых регионах страны было объявлено чрезвычайное положение.

31 декабря Евросоюз включил свой механизм гражданской защиты для оказания помощи Хорватии.

С момента землетрясения было зафиксировано ещё более 500 подземных толчков, магнитуда которых превышала один балл по шкале Рихтера. Они вызвали разрежения почвы, из-за которого стали образовываться пропасти.

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