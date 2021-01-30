В Беларуси пройдет исследование по распространенности COVID среди населения

Сероэпидемиологическое исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси.

Об этом сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает БЕЛТА.

“В ближайшее время в Беларуси при поддержке Всемирной организации здравоохранения пройдет значительное эпидемиологическое исследование, направленное на выявление процента населения, которое имеет антитела в крови”, – сказал Вячеслав Граньков.

Он добавил, что это исследование будет проходить не одномоментно, а на протяжении нескольких месяцев. “Мы сможем посмотреть в динамике, как меняется распространенность инфекции среди населения”, – отметил он.

Согласно протоколу сероэпидемиологического исследования, выборка составляет 5 тыс. человек: общее население – более 4 тыс., отдельная когорта – медицинские работники. Предполагается, что набор участников будет проводиться во всех регионах. Вячеслав Граньков подчеркнул, что участие добровольное, каждый человек будет давать информированное согласие. “Будут представлены люди разных возрастов, потому что нам нужно сделать срез, наиболее приближенный к структуре населения”, – сказал он. За набор участников исследования ответственны учреждения здравоохранения по месту жительства.

Стартует исследование в I квартале 2021 года.

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