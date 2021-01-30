У «дворца Путина» под Геленджиком нашелся «хозяин»

Комплекс под Геленджиком, который в фильме команды оппозиционного политика Алексея Навального назван «дворцом Путина», оказался «собственностью» миллиардера Аркадия Ротенберга.

«Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное», — заявил бизнесмен в интервью Telegram-каналу Mash. Он добавил, что планирует построить на этом месте апарт-отель, пишет “Росбалт”.

Ротенберг подчеркнул, что комплекс в Геленджике он приобрел «несколько лет назад». А вообще гостиничным бизнесом он занимается «на протяжении нескольких лет», в частности владеет «кое-какими объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и в Алтае», добавил Ротенберг.

Он признался, что не сразу сообщил о том, что владеет этим «дворцом», из-за «человеческого фактора» — потому что вокруг зданий произошел скандал. «Инсинуации пишут», но незаконного ничего нет, добавил бизнесмен. Сроки завершения строительства он оценил в полтора-два года.

Напомним, недавно на YouTube были опубликованы материалы расследования Алексея Навального и его команды. В частности, сообщалось о работе Путина в Германии, его друзьях, а также о принадлежности президенту дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком. Ролик вышел уже после ареста Навального и вызвал широкий общественный резонанс. Однако Путин в на днях заявил, что ни ему, ни его «близким родственникам» не принадлежит и никогда не принадлежало ничего из того, что было показано в фильме. Сам ролик он назвал попыткой «промыть гражданам мозги». Позднее в эфире телеканала «Россия‑1» дворец назвали «апарт‑отелем». Тележурналисты в выпуске программы «Вести» выпустили беседу со строителем здания. «Апарт-отель, ну, гостиница — с номерами, с общими зонами, с бассейном. Гостиница», — сказал мужчина в строительной каске и медицинской маске. Ни его имени, ни названия компании-застройщика в сюжете не назвали.

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