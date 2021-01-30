Страшная авария на трассе М1. Видео

Вечером 29 января под Крупками произошла страшная авария, сообщили TUT.BY читатели.

По словам очевидцев, на трассе М1 в кювете по меньшей мере две фуры, но могут быть и другие автомобили. На видео, которое прислали читатели TUT.BY, видно, как один из большегрузов горит открытым пламенем. Также двигатель и кабину одного из автомобилей вырвало и отбросило на несколько десятков метров.

В МВД рассказали, что лобовое столкновение произошло около 19.00 на 484-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации.

По предварительной информации, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Scania.

В результате аварии Mercedes загорелся. После тушения пламени спасатели нашли в кабине Scania тела двух человек: 54-летнего уроженца Кобрина и 45-летнего уроженца Молодечно.

Причины происшествия устанавливаются .

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