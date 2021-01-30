Почему пошел расти доллар?

В Беларуси курсы иностранных валют после снижения вновь пошли в рост.

С чем это может быть связано, корреспондент Telegraf.by обсудил со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом.

С начала 2021 года курс доллара в Беларуси опускался. Минимум был достигнут на торгах 21 января – 2,5372 рубля. Но затем начался рост, в результате которого курс американской валюты в нашей стране составил 2,6228 рубля. Это максимум для нее за 85 дней.

Схожая ситуация и с евро, который обновил новый рекорд – 3,1711 рубля.

Наиболее сильный скачок у обеих валют был 28 января.

Немного вернулся к росту и российский рубль, но все же не к столь значительному как западные валюты.

Продолжился рост всех трех валют корзины и на торгах 29 января.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прокомментирол эти изменения.

Вадим Иосуб — специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверительному управлению инвестиционными портфелями на фондовом рынке. Финансовый аналитик, являющийся одним из наиболее часто цитируемых в СМИ России и СНГ. Автор многочисленных публикаций и обзоров по Форексу в ведущих СМИ Республики Беларусь. В «Альпари» с 2010 года.

— Вадим Петрович, как бы Вы могли прокомментировать рост курсов валют? С чем он связан?

— Судя по стоимости валютной корзины в целом, мы вернулись к уровням самого начала 2021 года. Три недели белорусский рубль укреплялся, но по сути за одни торги в четверг он растерял свое укрепление. Но пока сложно говорить о какой-то устойчивой тенденции.

Одним из совершенно локальных по времени факторов, который мог повлиять на изменения курсов валют, может быть окончание налогового периода. В 20-х числах закончилась уплата налогов – и за месяц, и за квартал. К этому моменту предприятия обычно аккумулируют рубли, в случае недостатка рублей валюту продают. Когда налоги уплачены, рубли уже в таком объеме не нужны, и если у кого-то они остались, можно смело покупать валюту.

Но есть и более фундаментальные негативные факторы. В частности, это рост директивного кредитования. Он происходит неодномоментно: был размазан по концу прошлого года и, видимо, продолжится в этом году. Это означает, что будет долгосрочный спрос на валюту, но совсем необязательно будут такие скачки, как мы наблюдали в четверг.

— Согласно целевому сценарию развития экономики Беларуси, в 2021 году среднегодовой курс доллара должен составить 2,5678 рубля. Насколько это реальный показатель?

— Здесь есть два момента. Во-первых, самые первые проекты бюджета готовятся в начале лета. То есть, эти цифры были в проектах, наверное, в июне прошлого года и затем перекочевали оттуда без всякой корректировки. Во-вторых, этот курс носит технический характер, просто чтобы составить бюджет без каких-либо обязательств перед населением или кем-то еще.

Но если говорить о наблюдаемых процессах в экономике, этот среднегодовой курс выглядит совершенно фантастическим. Мне кажется, что при самых оптимистичных раскладах, которые подразумевают, что не будет использован «во всю мощь» печатный станок, доллар к концу года может вырасти примерно на 10% до примерно 2,85 рубля.

— Могут ли повлиять на курсы валют перестановки в Нацбанке, о которых так много говорят в последнее время? В том числе возможный уход с поста главы Павла Каллаура и недавнее назначение его первым заместителем Сергея Калечица.

— Такие слухи ходят периодически. Пока они не сбывались. Почему сейчас эти слухи должны быть более достоверны, чем ранее, не очень понятно. Можно увязывать с этими слухами назначение первого заместителя, но эта вакансия была достаточно долго открытой и так или иначе ее надо было заполнять. Но из этого назначения делать выводы, что скоро Каллаура могут снять, я бы не стал. Это во-первых.

Во-вторых, взвешенная денежно-кредитная политика – это заслуга не одного Каллаура, а, скорее, всего нынешнего правления Национального банка. И мне кажется, дело совсем не в персоналиях. Решение, включать или не включать печатный станок, политическое. И если оно будет приниматься, то это будет делать Администрация президента. В реалиях нашей системы такое решение будет исполняться Нацбанком независимо от того, какая к этому моменту будет фамилия председателя правления.

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