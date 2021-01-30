Некоторые страны Европы закрывают границы для иностранцев

В субботу, 30 января, закрыли свои границы Германия и Чехия. С воскресения свои границы для путешественников закрывает Франция.

Германия. За последние сутки в стране умерли 794 человека, общее число летальных исходов составило 56 546. По этому Германия ужесточает правила въезда в страну из-за распространения новых штаммов коронавируса, сообщает DW.

В Германии запретили въезд на свою территорию туристов из Португалии, Ирландии, Великобритании, ЮАР и Бразилии с 30 января до 17 февраля. Исключение сделали только для граждан Германии, которые возвращаются в страну, и лиц с видом на жительство в Германии.

Чехия. По состоянию на 29 января Чехия занимает 20 место в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 972 тысячи случаев болезни, за весь период пандемии умерло 16 072 человека.

Отмечается, что въезд в страну будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах., сообщает Чешское радио.

Франция. C момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заболели более 3 млн человек, свыше 74 тысяч скончались. С воскресенья Франция полностью закрывает границы из-за пандемии для путешественников не из ЕС. Въехать в страну из Евросоюза можно только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, исключение будет сделано для работников, проживающих на приграничных территориях.

Об этих ограничениях, которые будут действовать до 15 февраля, объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в конце заседания Совета обороны в пятницу вечером.

Кроме закрытия границ, в стране закрываются все торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров, закрытыми остаются музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары и сохраняется комендантский час. Он был введен 15 декабря, с 16 января его действие было расширено: он вступает в силу с 18:00 на всей территории страны.

Зато в Италии с понедельника открываются для ежедневного посещения все музеи Ватикана, не работавшие три месяца. Уже открылись галерея Уффици во Флоренции и музеи Кампании и Тосканы.

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