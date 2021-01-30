Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

В Беларуси за сутки зарегистрировано 1852 пациента с COVID-19, выписаны 2100 пациентов, умерли за день 10 человек, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 246 570 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 233 499 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции, по данным Минздрава, на территории страны умерли 1708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

В стране за сутки выполнено 18 266 тестов. Всего в стране проведено 4 453 387 тестов.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 102 257 414 заболевших COVID-19, умерли от этой инфекции 2 211 868 человек.

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