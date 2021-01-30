Координационный совет создал петицию в поддержку БЧБ-флага

Координационный совет создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской. Ее уже подписали более 3000 человек, передает Белсат.

Обращение стало ответом на просьбу одной сотни белорусов к Генеральной прокуратуре запретить бело-красно-белую символику. На этом основании ведомство готовит документы для объявления флага и другой символики в бело-красных цветах экстремистской.

«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Мы верим, что граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно -белой символики – это не желание народа, а прихоть 100 человек», – отмечают в КС.

Координационный совет призывает показать, «что нас намного больше 100 человек».

«Подпишите петицию и помните, что запрет на использование цветов никак не изменит наше общее желание двигаться к новой Беларуси», – сообщают авторы обращения.

Документ уже подписали более 3000 человек.

29 января стало известно, что «неравнодушные граждане» направили в Генпрокуратуру обращение, в котором просят признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Соответствующий пакет законов уже готовят.

Светлана Тихановская заявила, «что запрет символики ничего не изменит в головах людей».

«Белорусы больше не считают его президентом. Все, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. По сути, режим боится соединения двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства», – подчеркнула она.

Раскритиковал такую инициативу и депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий. Он подчеркнул, что «бело-красно-белый флаг являлся первым государственным флагом нашего возрожденного белорусского государства», «под ним оно делало первые шаги по укреплению своего национального суверенитета и независимости».

Поделиться ссылкой:



