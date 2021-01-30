Какие конкретные действия предпринимает ваша партия, чтобы следующие парламентские выборы прошли по смешанной системе?

Николай КОЗЛОВ, председатель Объединенной гражданской партии:

– Мы презентовали свой проект Избирательного кодекса, долгое время мы предлагали внести изменения в ныне действующее избирательное законодательство. Сейчас активно ведем работу по изменению Конституции – я считаю, этот вопрос должен быть прописан в Основном законе.

Владимир БЕЛОЗОР, председатель Республиканской партии:

– Мы не раз участвовали в круглых столах на эту тему, обсуждали этот вопрос и с чиновниками. Но за все эти годы нас никто так и не услышал…

Сергей КАЛЯКИН, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир»:

– Мы неоднократно вместе с другими политическими партиями озвучивали этот вопрос, у нас есть даже подготовленные законопроекты. Политические партии созданы для того, чтобы выражать политическую волю людей через участие в выборах и через избрание своих представителей. Это не значит, что если будет пропорциональная система, то представители нашей партии обязательно попадут в парламент, – для этого нужно очень сильно партии поработать. Но сам по себе переход к частичной пропорциональной системе стимулирует развитие политической системы – делает ее более зрелой, более качественной. Может, не сразу. Но даже в условиях ограниченной демократии это работает.

Василий ЗАДНЕПРЯНЫЙ, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

– Думаю, рановато говорить о предстоящих парламентских выборах. Нужно, чтобы утряслась ситуация с президентскими выборами.

С 2009 года наша партия поднимала этот вопрос – еще с тех времен, когда я был членом общественно-консультативного совета при Администрации президента. Мы тогда с академиком Бабосовым подготовили обращение к этому совету, где было сказано, что 96 процентов стран в мире выбирают парламенты по смешанной системе или по партийным спискам. С тех пор мы пытались доказать на всех уровнях, что это единственный вариант развития партий. Мы одна страна, одна нация, и если в парламенте будут представлены все партии, которые поднимают самые разные вопросы, консолидированно выдвигают какие-то идеи, отражают волю народа – разве это плохо для страны? Мы последовательно отстаиваем этот вопрос уже больше 10 лет.

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ, председатель партии «Белорусская социал- демократическая Грамада»:

– Если брать в целом, то политические организации любого толка сейчас вообще никакого участия в формировании новой Конституции, нового избирательного законодательства не принимают. Фактически все переговоры блокируются, потому что нет единого порыва в этих переговорах участвовать. А по-другому повлиять как-то на это – не знаю… Мы не имеем рычагов влияния на принятие решение. Я неоднократно говорил, в том числе и в оппозиционных кругах, что стоило бы начать переговорный процесс, но, как видите, воз и ныне там.

Николай УЛАХОВИЧ, председатель Белорусской патриотической партии:

– Я сейчас болен, коронавирус. Если честно, мне вообще не до этого…

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, председатель Либерально-демократической партии:

– Я кричу и буду кричать об этом везде, где только можно! Я никогда от этой позиции не отступлюсь. Категорически не согласен с теми, кто говорит, что наши партии еще не готовы к этому. Пройдет 30 лет, и мы все еще не будем готовы, поверьте. Это может продолжаться до бесконечности. Смешанная система выборов – это реальный вариант, чтобы все мнения были услышаны. Это и демократично, и свободно, и это хороший выход из всех сложившихся критических ситуаций. Более того, если бы в 2015 году начали менять избирательное законодательство, то таких выборов, как в этом году, не было бы. Мы пропустили самое лучшее время для реформ, к сожалению. Вот и получили взрыв. Потому что если люди не могут получать выражение своих мыслей через депутатов различных взглядов, а это гарантирует именно пропорционально-мажоритарная система, то они идут на улицу. Ну а чем это может закончиться – мы все знаем…

Игорь БОРИСОВ, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада):

– Наша партия добивается не только выборов по смешанной системе, но и государственного финансирования политических партий. Мы разработали свой вариант Конституции, который уже около года назад был выслан во все государственные органы. И там сказано, что выборы в парламент и местные представительные органы проводятся по мажоритарно-пропорциональной системе.

Мы также разработали свой проект закона «О политических партиях», который в ближайшее время будет напечатан и разослан во все госорганы. Свои предложения по изменению избирательного законодательства мы также направили заместителю председателя Администрации президента Андрею Кунцевичу, который отвечает за подготовку Всебелорусского народного собрания. Однако власть уже показала, что она не намерена трансформироваться в демократическую, и поэтому все эти наши наработки ей не интересны. В свете последних событий в стране в повестке дня стоит в первую очередь проведение выборов всех уровней. Если они пройдут свободно и справедливо, вот тогда новый парламент и должен рассмотреть изменения в Избирательный кодекс. Иначе получается, что закон будет принимать нелегитимный парламент по нелегитимной Конституции. Всё очень неоднозначно. Выход из сложившейся ситуации – только компромисс и диалог с оппонентами.

Дмитрий КУЧУК, председатель Белорусской партии «Зеленые»:

– Мы проводим много разъяснительной работы по этому вопросу с избирателями, готовим общественное мнение. Это важно. Поднимаем этот вопрос на всех возможных площадках и мероприятиях, в том числе в Министерстве юстиции.

Алексей ЯНУКЕВИЧ, заместитель председателя Партии БНФ:

– Пока в стране остается ситуации, когда, как сказал один высокопоставленный чиновник, «иногда не до законов», то смешанная система или любая другая – большой разницы нет. Мы выступаем за свободные и прозрачные выборы, а по какой системе они пройдут – это уже второстепенный вопрос.

Для справки

При мажоритарной системе победа в избирательном округе достается кандидату, набравшему большинство голосов. Например, в своем округе Иванов набирает больше голосов, чем Петров. Депутатом становится Иванов, Петров в парламент не попадает.

При пропорциональной системе места в парламенте делятся между партиями в соответствии с процентом голосов, который они набрали на выборах. Например, партия 1 набирает 30% голосов, а партия 2 – 20%. Значит, партия 1 получает больше мест в парламенте, чем партия 2.

При смешанной системе часть депутатов избирается по партийным спискам, часть – по округам.

Публикация – из № 7 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой:



