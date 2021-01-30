Генсек ООН привился от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил первую дозу американской вакцины Moderna в Нью-Йорке.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter: «Я получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ людей к вакцине во всем мире», — написал генсек ООН в соцсети.

Вторую дозу препарата главе всемирной организации введут через некоторое время.

Накануне стало известно, что прививку от коронавируса сделал Вселенский патриарх Варфоломей. Его вакцинировали в Стамбуле.

Поделиться ссылкой:



