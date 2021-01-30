Франция, Чехия и Германия ограничили въезд иностранцев из-за распространения коронавируса

Власти нескольких европейских стран ужесточили правила въезда на свою территорию, чтобы снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, Франция с 31 января вводит запрет на въезд на свою территорию из-за пределов ЕС, кроме неотложных случаев, пишет Reuters. Для прибывающих во Францию из стран Евросоюза будет необходим тест на COVID-19. Исключение сделано лишь для проживающих в приграничных районах и водителей большегрузных автомобилей. Такие ограничения, считают французские власти, позволят избежать введения нового локдауна на территории страны.

Германия с 30 января до 17 февраля запретила въезд на свою территорию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР. Исключения, пишет DW, сделаны для граждан Германии, возвращающихся в страну, и лиц с немецким видом на жительство, которым придется заранее извещать о въезде.

Чехия с 30 января также запретила въезд на свою территорию всех иностранцев, кроме путешествующих по работе, учебе, а также по семейным делам и для лечения. Для всех въезжающих в страну, кроме детей до 5 лет, необходимы результаты теста на коронавирус.

Ранее ограничения на въезд иностранцев ввела Финляндия, а Болгария стала требовать отрицательный тест на ковид у прибывающих в страну.

Ограничения на въезд вводятся в странах Европы на фоне распространения новых штаммов коронавируса — «британского» и «южноафриканского».

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