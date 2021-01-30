ФК “Динамо-Брест” задолжали приличную сумму Евгению Хачериди

Украинский защитник Евгений Хачериди рассказал FootBoom о том, что покинул брестское “Динамо”, потому, что они задолжали ему приличную сумму.

– Я покинул “Динамо” (Брест). Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

– Есть какая-то конкретика, может зовут на сборы?

– Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Звонят и мы общаемся на эту тему.

– Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за рубежом?

– Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?

– Брестское “Динамо с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

– Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

– Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно…

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