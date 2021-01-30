Дополнен перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта

Минздрав своим постановлением внес дополнения в Перечень лекарственных препаратов, реализуемых из аптек без рецепта врача, сообщила пресс-служба ведомства.

Перечень дополнен некоторыми препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы.

Изменения связаны с тем, что указанные препараты чаще всего применяют пожилые люди с хроническими заболеваниями, а они наиболее восприимчивы к заражению коронавирусом.

«Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание. В целях исключения необходимости посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. Данная мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19», — сообщили в Минздраве.

Минздрав обращает внимание, что принятая мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19.

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