Ушел из жизни Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой, переживший клиническую смерть, умер в возрасте 87 лет, передаёт ТАСС.

«Василий Семёнович скончался», – сообщила агентству супруга Ланового Ирина Купченко.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Соболезную родным и близким Василия Семёновича. Светлая память», – написал он в Instagram и подчеркнул, что мужественные и благородные герои Ланового стали кумирами миллионов зрителей.

«Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть», – отметил Собянин.

Напомним, Василия Ланового и его супругу 2 января госпитализировали с коронавирусом. На тот момент у артиста была диагностирована пневмония с пятипроцентным поражением лёгких. Накануне Лановой был переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии. Ранее СМИ сообщили, что он перенёс клиническую смерть.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. С 1957 года служил в Вахтанговском театре. Кроме этого, он отмечен высокими государственными и общественными наградами – «Герой Труда Российской Федерации», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Дружбы народов, Орденом Почёта, орденом Андрея Первозванного и многими другими. В декабре 2020 года Лановой был удостоен звания «Почётный гражданин Москвы».

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