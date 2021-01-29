Полуколичественные тесты на антитела к коронавирусу. Что это такое?

В Беларуси, помимо ПЦР и экспресс-тестов на антитела к COVID-19, стали делать полуколичественные исследования. Что они показывают и когда нужны? Объясняет для TUT.BY врач лабораторной диагностики медицинской лаборатории «Синэво» Елена Агутина.

Что такое полуколичественный тест?

Полуколичественные тесты позволяют косвенно судить о количестве антител, циркулирующих в крови, а также о динамике их выработки.

Такой тест показывает результат в виде цифры. Но это не концентрация антител как таковая, а условная расчетная величина, которая прямо пропорционально зависит от концентрации и выражается в виде коэффициента позитивности.

Его сдают, чтобы точнее определить иммунный статус организма к COVID-19. Например, когда человек хочет выяснить, появились ли у него антитела, уточнить стадию процесса.

Чем отличается полуколичественный тест на антитела от качественного (того, который делали и раньше)?

Качественный тест на антитела дает ответ на вопросы, болел человек или не болел, как давно это было. Полуколичественный отвечает не только на эти вопросы, но и дает представление о концентрации антител в организме человека.

Отличается и формат выдачи результата. При качественном исследовании (экспресс-тесты) он выглядит следующим образом: IgM и/или IgG — положительный/отрицательный (референсные значения IgG/IgM — отрицательно).

При полуколичественном исследовании в результате будет конкретная цифра для антител IgM и/или IgG: <0,9 — отрицательный результат, 0,9−1,1 — «серая зона», >1,1 — положительный результат. «Серая зона» или сомнительный результат требует дополнительного наблюдения. Как правило, назначается повторное исследование через 5−7 дней.

Полуколичественные тесты точнее?

Так нельзя сказать. И в экспресс-тестировании, и в полуколичественных тестах (речь идет о тест-системах, имеющих регистрационное удостоверение Минздрава Беларуси) в качестве антигена используется нуклеокапсидный белок (N-белок) коронавируса, при отсутствии антител результат будет отрицательным в двух случаях.

Но необходимо отметить, что полуколичественные тесты имеют более высокие характеристики, связанные с их чувствительностью и специфичностью. Например, при экспресс-тестировании любая полоса в зоне IgM и IgG учитывается как положительная, при этом интенсивность окрашивания никак не отражается в результате. При полуколичественном определении так называемые слабые IgM и IgG могут уйти в «серую зону».

Когда полуколичественные тесты покажут результат?

В этом они не отличаются от экспресс-тестов для качественного определения COVID-19. Антитела класса IgM начинают обнаруживаться у большей части пациентов на второй неделе от момента контакта с SARS-CoV-2 (при этом средний срок от заражения до первых проявлений болезни составляет 5 дней).

Сегодня большинство исследований указывают на то, что уровень антител класса IgM снижается и полностью исчезает через 2−2,5 месяца. Зачастую IgM перестают определяться гораздо раньше этого срока. Антитела IgG начинают синтезироваться на 10−14 день болезни, достигая максимума к третьей неделе. Они могут обнаруживаться в сыворотке крови более 3−5 месяцев.

Резюмируем: IgM рекомендуется определять не ранее чем через 7−10 дней после начала болезни, а IgG — после 10−14.

А могут антитела не обнаружиться, даже если человек переболел?

Конечно. Выработка антител зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста, наличия хронических заболеваний, состояния иммунитета. И повлиять на выработку антител к коронавирусу сам человек не в состоянии.

Как сдается полуколичественный тест?

Для исследования используется венозная кровь (точнее, сыворотка или плазма, которая получается путем центрифугирования венозной крови). Специальная подготовка перед исследованием не требуется, правила сдачи как в большинстве случаев: сдавать утром натощак после 8−10-часового ночного периода голодания. Если у пациента нет возможности прийти в лабораторию утром, кровь следует сдавать после 6-часового голодания, исключив в утреннем приеме пищи жирное.

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