Элла Эмхофф — падчерица вице-президента США Камалы Харрис — подписала контракт с модельным агентством IMG после того, как стала одной из главных модных сенсаций церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена. На церемонию она пришла в платье американского бренда Batsheva и пальто Miu Miu.

21-летняя Элла — студентка школы дизайна Parsons. Она занимается трикотажем и создает вещи под собственным брендом Ella Emhoff. У нее уже есть модельный опыт — например, она снималась для модного журнала Buffalo Zine, — но контракт с IMG станет для нее первым серьезным шагом в модельном бизнесе, пишет esquire.ru.

IMG — одно из ведущих американских модельных агентств, которое работает с такими моделями, как Карли Клосс, Алек Век и Эшли Грэм. Вскоре после инаугурации президента США оно подписало контракт с еще одной участницей церемонии — поэтессой Амандой Горман.

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