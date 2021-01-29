Лжеврачи обокрали 75-летнюю пенсионерку в Барановичах

В Барановичах у 75-летней женщины пропали сбережения после визита лжемедиков, сообщает УВД Брестского облисполкома

В дежурную часть Барановичского ГОВД обратилась пенсионерка с заявлением о краже денег. Она рассказала правоохранителям о визите трех женщин, которые представились медработниками. Так как они были в масках, хозяйка не смогла рассмотреть лиц. Гостьи справлялись о здоровье, предложили купить медикаменты. Когда пенсионерка пошла в другую комнату за деньгами, за ней проследили. И пока две женщины беседовали в кухне, третья отлучилась. После их ухода хозяйка заметила, что пропали 300 рублей, 700 долларов и 200 евро.

Оперативники задержали подозреваемую – 27-летнюю местную жительницу. У нее была вся похищенная сумма, которую вернули законной владелице.

“Пожилые люди чаще всего становятся жертвами злоумышленников. Близким пенсионеров стоит им напоминать, что не стоит впускать в дом незнакомцев. Если они представляются медиками, соцработниками или другими служащими, стоит узнать их данные и перезвонить по месту работы. Беседы желательно вести за порогом своей квартиры”, – прокомментировала для БЕЛТА происшествие официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

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