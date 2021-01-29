Дело Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд

Дело экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд. Это означает, что Виктор Бабарико будет лишен права на обжалование приговора, отмечают адвокаты экс-банкира.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико мог быть самым сильным соперником Александра Лукашенко во время президентской кампании в августе 2020 года. Однако даже стать кандидатом в президенты ему было не суждено – за два месяца до выборов Бабарико задержали, и вот уже семь месяцев он содержится в СИЗО КГБ.

Недавно стало известно, что дело, заведенное на Виктора Бабарико, поступило в Верховный суд Беларуси. Значит судебное разбирательство может состояться в ближайшее время. В чем обвиняют экс-банкира и почему адвокаты возражают против рассмотрения дела Бабарико Верховным судом Беларуси?

“Дело Белгазпромбанка”: признали вину все, кроме Бабарико

Так называемое “дело Белгазпромбанка” было начато 11 июня 2020 года, когда сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) пришли с обыском в главный офис Белгазпромбанка и задержали нескольких работников банка. 18 июня власти арестовали и самого Виктора Бабарико вместе с сыном Эдуардом.

21 января Генеральная прокуратура Беларуси передала дело против Бабарико в Верховный суд страны. Экс-банкиру инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Обвиняемыми по делу также проходят шесть топ-менеджеров Белгазпромбанка.

“В ходе расследования установлено, что Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО Белгазпромбанк, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры. Все обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме.

Преследование экс-банкира многие в Беларуси считают политически мотивированным. Поэтому сразу после задержания Виктора Бабарико белорусское правозащитное сообщество признало его политзаключенным.

Защита Бабарико против рассмотрения дела в Верховном суде

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский в интервью DW рассказывает, что защитникам неизвестно, почему Генпрокуратура направила дело именно в Верховный суд. “Защитники просили Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Бабарико нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции”, – говорит Лаевский.

По мнению адвоката, это обращение абсолютно правомерно и с точки зрения закона имеет все шансы на удовлетворение: “Во всяком случае, если обеспечение справедливого суда относится к приоритетам высшей инстанции”.

Однако вечером 28 января адвокатов Бабарико официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать это дело сам, а значит в праве на апелляционное обжалование Виктору Бабарико было отказано. “Согласно уголовно-процессуальному кодексу приговоры Верховного суда сразу вступают в силу и не подлежат обжалованию в апелляционном порядке”, – поясняет адвокат Лаевский.

Виктора Бабарико лишили права на обжалование

Белорусский правозащитник из центра “Весна” Валентин Стефанович также считает, что рассмотрение “дела Белгазпромбанка” в Верховном суде Беларуси как суде первой инстанции ущемляет право фигурантов дела на обжалование вынесенного в отношении них приговора.

“Право на справедливое судебное разбирательство включает в себя и возможность обжаловать вынесенный приговор. Поэтому в данном случае это будет нарушением стандарта справедливого судебного разбирательства, о котором говорится в Международном пакте о гражданских и политических правах”, – говорит правозащитник Стефанович.

По словам Валентина Стефановича, с подобной проблемой правозащитники столкнулись еще давно в контексте смертной казни – например, во время дела о теракте в минском метро в 2011 году, когда были казнены Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. “Мы давно критикуем эту ситуацию. Приговор Верховного суда можно обжаловать только в порядке надзора, но мы считаем этот механизм недейственным, поскольку в таком случае не проводится новое судебное заседание и всестороннее рассмотрение, в отличие от апелляционной жалобы”, – поясняет Стефанович.

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