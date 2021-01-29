Брестчанин торговал опасными наркотиками и психотропами

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщает БЕЛТА. Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего жителя областного центра.

Мужчину задержали в ноябре прошлого года с четырьмя свертками с запрещенными веществами. Чтобы избежать ответственности, молодой человек их бросил на землю. Химическая экспертиза, которую провели эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, установила, что в свертках находилось более 80 г наркотиков и психотропов. Речь идет об ЛСД, марихуане, а также порошкообразных веществах, в состав которых входят диметилтриптамин, 2 С-В.

Во время обыска по месту жительства обвиняемого изъято еще более 120 г запрещенных веществ. Брестчанин хранил порошок, в составе которого есть пара-метилэфедрон. Другой содержит смесь этого же психотропа и кокаина. Также сотрудники наркоконтроля нашли дома у фигуранта грибы, содержащие псилоцин и псилоцибин.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков и психотропов, их прекурсоров и аналогов). Он заключен под стражу. Обвиняемый пояснил, что запрещенные вещества приобретал через интернет-магазин и продавал знакомым и в будущем планировал открыть свой интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов.

В Брестской области за 2020 год завершены расследования 114 уголовных дел по ст.328 УК. В 2019-м году по этой статье было проведено 284 уголовных дела.

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