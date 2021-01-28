За жест, обозначающий победу и мир, – 14 суток ареста

Судья Центрального района Дмитрий Карсюк присудил 14 суток административного ареста 66-летней пенсионерке Зое Владимировне Короткиной, которая страдает глаукомой и находится в состоянии ремиссии после лечения от рака.

Наблюдатели, присутствующие на процессе, заметили ряд нестыковок в обвинении, представленном правоохранительными органами. Главная вина Зои Владимировны – она подняла вверх руку и на протяжении нескольких минут показывала жест «виктория» проезжающим автомобилям (распространенный жест, символизирующий латинскую букву V и обозначающий победу и мир).

Оказывается, теперь гражданам Беларуси на стадионе, в театре, на улице или в любом другом общественном месте нельзя показывать жест «виктория», поскольку за него можно получить административный арест.

И самое серьезное в этой ситуации – за что пожилой больной человек получил 14 суток ареста? Что, Зоя Владимировна нарушила общественный порядок? Может, приставала к гражданам? Где потерпевшие от ее действий? А есть ли видеосъемка ее правонарушения (у сотрудников милиции на груди закреплены видеорегистраторы)? Почему при назначении такого сурового наказания не учитывалось состояние здоровья женщины? Неужели сложно было перенести суд и затребовать медицинские документы о состоянии здоровья Зои Владимировны? Где доказательства, что сотрудники милиции подходили к ней и предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном пикете? Почему судья Карсюк посчитал действия пожилого человека, которому вынес такое серьезное наказание, «исключительным случаем»?

Вообще нужно сказать, что административное дело подготовлено на крайне низком профессиональном уровне: два сотрудника милиции задерживают женщину, и они же выступают свидетелями в суде. А где незаинтересованные свидетели? Хотя понятно, что суды всегда поддержат любое мнение сотрудников милиции.

Напомню, что в соответствии с судебной практикой наказание в виде административного ареста может быть назначено лишь в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности нарушителя применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач административной ответственности.

Исходя из обстоятельств, судья Карсюк был обязан прекратить дело хотя бы по той причине, что сотрудник милиции Центрального РУВД г.Минска, выступающий под фамилией Александрович (в маске, как всегда, и по скайпу), неправильно сообщил личные данные Зои Владимировны, назвав ее Верой Владимировной, и приписал ей флаг, которого не было при задержании женщины. Сложилось впечатление, что он, вымышленный Александрович, на самом деле не был очевидцем задержания Короткиной, а формально составлял протокол об административном правонарушении.

В суд почему-то не были вызваны два сотрудника ОМОНа, которые задерживали Зою Владимировну и о которых говорил милиционер.

Согласно ст.2.7 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных делах, все сомнения в обоснованности вывода о виновности лица, в отношении которого ведется административный процесс, толкуются в его пользу.

Что такое презумпция невиновности? Никто не может быть признан виновным только на основании предположений о совершении административного правонарушения. Бремя доказывания виновности лежит на обвинителе. Все сомнения, возникшие по поводу виновности привлекаемого к административной ответственности, толкуются в его пользу. Недоказанная виновность юридически равнозначна доказанной невиновности.

Позиция правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрированного в г.Киеве, Украина) однозначная: дело должно быть прекращено за отсутствием состава административного правонарушения в действиях Зои Владимировны Короткиной.

В этой ситуации на судьбу пожилого человека может повлиять прокурор Центрального района города Минска, если внесет протест в Мингорсуд. И надо торопиться: ведь Зое Владимировне еще сидеть до 5 февраля, а за это время у нее могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

И в заключение не могу не сказать о том, кто такой судья Дмитрий Карсюк. Он был утвержден на эту должность 15 октября 2020 года. До этого работал помощником прокурора Центрального района. За время нахождения в должности судьи вынес более сотни решений по административным делам за участие граждан в мирных акциях.

Олег ВОЛЧЕК, руководитель правозащитного центра «Правовая

помощь населению» (зарегистрирован в Киеве, Украина).

Публикация – из № 7 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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