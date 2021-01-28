Василий Лановой пережил клиническую смерть

Василию Лановому удалось справиться с состоянием клинической смерти, сообщает 24СМИ.

Состояние 87-летнего артиста стремительно ухудшается на протяжении последних суток. Так, вечером в четверг, 28 января, стало известно, что он пережил клиническую смерть. Василий Лановой был госпитализирован в связи с заболеванием COVID-19.

Незадолго до этого журналисты узнали, что врачи подключили Ланового к аппарату ИВЛ. До этого медики оценивали состояние артиста как стабильное, а теперь оно расценивается как очень тяжелое.

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