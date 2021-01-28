В Мозыре грузовик на переезде попал под трамвай. Есть пострадавшие

ДТП произошло днем 28 января, примерно в километре от Мозыря, сообщает TUT.BY.

Попавший в ДТП трамвай ездит по маршруту, который связывает Мозырь с промышленной зоной Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Основные его пассажиры — работники НПЗ и жители пригородных населенных пунктов.

ДТП произошло на пересечении автомобильной дороги и трамвайных путей. После столкновения грузовика и трамвая автомобиль вылетел в канаву.

По словам очевидцев, водителя трамвая зажало в кабине, травмы также получил и водитель грузовика.

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