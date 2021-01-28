В мире за неделю зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

Свыше 95 тыс. человек в мире скончались из-за коронавируса за минувшую неделю. Это наибольшее число летальных исходов, зафиксированное за семь дней с начала пандемии, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 27 января.

Количество новых случаев инфекции за этот же период составило 4 104 947 человек, что на 15% меньше показателя прироста за предыдущие семь дней. Всего в мире число случаев коронавируса на минувшей неделе превысило 98,28 млн, более 2,11 млн умерли, уточнили в ВОЗ.

В Европе число новых случаев заражения увеличилось более чем на 1,38 млн, а смертей — более чем на 38 тыс. В Африке было выявлено более 148 тыс. новых случаев инфицирования, а число умерших возросло почти на 5 тыс.

В США за последние семь дней число заболевших увеличилось более чем на 1,25 млн., в Бразилии — свыше 360 тыс., в Великобритании было выявлено 260 тыс. новых случаев соответственно. При этом в ВОЗ подчеркнули, что заболеваемость в мире снижается вторую неделю подряд, после пиковых значений после Нового года.

В прошлом бюллетене ВОЗ также отмечала рекордное число умерших в мире из-за инфекции в течение недели. Тогда было зафиксировано 93 882 летальных исхода.

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