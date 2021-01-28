Ужесточение законов, возможность амнистии и 6 млн за действующую власть. Что сказал Лукашенко — очень коротко

Александр Лукашенко провел 28 января совещание по вопросам совершенствования законодательства. На нем он традиционно высказался по многим темам. Все важное — очень коротко.

Лукашенко потребовал определиться, чего не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства: «Заблокировал дорогу — вот такое нарушение. Вышел незаконно на акцию и начинаешь нарушать общественный порядок? Мы тебя предупредим, оштрафуем. Выйдешь второй раз — сядешь», пишет TUT.BY.

Лукашенко также рассказал о работе спецслужб по пресечению террористических актов и пообещал обнародовать ее итоги: «Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их».

Он также высказал мнение, что в протестах принимали участие те, кто раньше работал за границей, а теперь оказался не у дел: «Выброшенные из России, Польши, Литвы, Украины, других стран наши, отъехавшие на заработки люди. Они места себе не нашли здесь. Плюс те, кто через границу возил в Брестской и Гродненской областях и из Минска. Кто тряпки, кто топоры, но в основном топливо. Продавали, перепродавали. Пандемия перекрыла границы. Не я их перекрывал тогда, пандемия перекрыла. Другой работы они делать не умеют».

И вообще: «Надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента». Озвученное Александром Лукашенко число не совпадает с данными ЦИК — всего, по официальным данным, в голосовании на президентских выборах 2020 года приняло участие 5 818 955 избирателей. За Александра Лукашенко было подано 4,661 млн голосов.

Лукашенко обратился и к представителям оппозиции. Он обвинил их в нападках на Всебелорусское народное собрание, но все же пригласил несогласных с его мнением и политикой действующей власти: «Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию».

А вот те, кто считается политическими заключенными и находятся в тюрьмах, на ВНС не попадут. Потому что амнистия им не светит. Точнее, вроде бы она возможна, но «денег жалко»: «Не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия».

И немного российской повестки. Александр Лукашенко назвал главное отличие белорусских событий от российских: «Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг: мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска». В России, по его мнению, «будут качать вдолгую», так как победить быстро там не получится.

Главный итог совещания — уже в два ближайших месяца внесут изменения в Административный, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодекс, а также в трудовое и избирательное законодательство. Они будут направлены на пресечение призывов к забастовкам и защиту персональных данных чиновников, силовиков и провластных журналистов.

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