После вакцинации человек может быть носителем коронавируса

Человек, который прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, может остаться ее носителем и поэтому должен соблюдать меры профилактики, передает ТАСС выступление и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Дмитрия Лиознова.

«Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но он может быть временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные противоэпидемические меры, чтобы не заразить других», – сказал Лиознов.

По словам заместителя директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, человека можно считать привитым, если он получил полную дозу вакцины, то есть прошел двукратную вакцинацию в случаях, когда это необходимо. «После второго введения должно пройти не менее трех недель, после чего мы считаем, что у человека прошло время, когда он может считаться привитым, то есть его иммунная система ответила на введение вакцины», – пояснила она. До этого времени, по словам Даниленко, вероятность того, что человек может быть носителем инфекции, выше.

Дмитрий Лиознов также отметил, что новые мутации коронавирусной инфекции передаются легче, но не вызывают более тяжелого течения болезни, а также не влияют на эффективность вакцин.

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