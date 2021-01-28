Панические атаки. Как с ними справиться

Клиентов у психологов и психотерапевтов в 2020 году прибавилось. Не последнюю роль тут сыграли события 2020 года. Например, многие люди переболели COVID-19, были ограничены карантином, в связи с ситуацией в стране стали ощущать расстройство адаптации, острую реакцию на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессии. Растет чувство тревоги, неопределенности, и многие не умеют с этим справляться.

По зарубежной статистике, 15 % населения в той или иной мере страдает тревожными расстройствами. У нас, по словам заведующего отделом психиатрических и поведенческих расстройств РНПЦ психического здоровья Михаила Важенина, выявляются 3–5 % таких пациентов.

Михаил Важенин, в статье «Медицинского вестника» описывает, как диагностировать и справиться с паническими атаками.

Паническое расстройство относится к категории тревожных — наиболее распространенной группе психических расстройств. Его проблемность заключается во внезапных приступах паники и их последствиях.

Человеку кажется, что он умирает, сходит с ума либо падает, он оказывается в беспомощном состоянии. Это сопровождается повышением артериального давления, потливостью, учащенным пульсом, затрудненным дыханием, головокружением, спутанностью мыслей. Длится такое состояние в среднем 2 минуты. Впоследствии человек не может выполнять свои обычные жизненные функции — ходить на работу, учиться, заниматься домашними делами. Он боится, что приступ повторится.

Предшествуют паническим атакам, усердная работа, расставание с любимым человеком, проблемы со здоровьем, декретный отпуск.

Специалист уверен: каждый человек, даже самый здоровый, спортсмен, хотя бы раз в жизни перенес паническую атаку.

Некоторые люди страдают паническими атаками годами. Одни изучают специализированную литературу в надежде найти способ, как справляться с приступами. Другие – спасаются корвалолом. Кто-то, когда чувствует подступающий страх и тревогу, переключается на уборку, вспоминает приятные моменты, строит планы.

Страдающие паническими атаками часто начинают вести здоровый образ жизни: правильно питаться, больше двигаться, отдыхать. Они стремятся максимально себя занять — работой, хобби, медитируют, пьют меньше чая, кофе, а вместо них употребляют больше чистой воды, отказываются от алкоголя и сигарет. Люди уходят с работы, которая не нравится, перестают общаться с теми, кто постоянно жалуется или злится.

К сожалению, до психотерапевтов доходят немногие, а самолечение может не принести значимых результатов.

Если у человека приступы паники частые, как минимум 4 в месяц, то это повод для выставления диагноза «Паническое расстройство».

Михаил Важенин выделяет три главных фактора, подкрепляющих и характеризующих такой диагноз:

межприступная тревога — беспокойное ожидание повторного приступа;

вторичная депрессия — чувство подавленности, ощущение, что жизнь закончилась;

избегающее поведение — человек не выходит из дома, не пользуется транспортом, не посещает места, в которых случился приступ.

В отношении причин возникновения панических атак существует несколько теорий: серотониновая, респираторная, генетическая, вегетативная, условно-рефлекторная, когнитивная.

Паническое расстройство, по мнению Михаила Важенина, диагностируется просто. Любой врач может оценить психическое состояние пациента в т. ч. с помощью простейшего метода — госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS.

Для лечения панического расстройства специалист рекомендует комбинированный подход с современными лекарственными препаратами и применением психотерапии.

Во время сложной жизненной ситуации у людей идет тревожная или депрессивная реакция. Если они самостоятельно как-то справляются с беспокойством, чувством безнадежности, то живут на грани фола. Такое состояние может перерасти в тревожное расстройство, но может и не перерасти.

Метод бумажного пакета

Во время неожиданной панической атаки Михаил Важенин советует использовать метод бумажного пакета, эффективность которого подтверждена клинически. Нужно взять бумажный пакет (если не нашлось, сложить ладони лодочкой) и медленно дышать в него в течение нескольких минут. Легкая гипоксия выключает всплеск норадреналина.

Во время приступа люди в надежде облегчить состояние стремятся на воздух. Но делать этого нельзя: дополнительный кислород, наоборот, может усугубить ситуацию.

Поделиться ссылкой:



