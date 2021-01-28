Навальный выпустил новое обращение из СИЗО

Если на улицы выйдут два процента зрителей фильма «Дворец для Путина», этого будет достаточно, чтобы «привести в чувство завсегдатаев аквадискотеки». Об этом говорится в новом обращении политика Алексея Навального.

“Расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки. <…> Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику, и в субботу вышел на улицу, помня о своих правах и забыв о своем страхе. Выходите и дальше, ничего не бойтесь”.

О том, что фильм-расследование ФБК «Дворец для Путина» набрал уже более 100 миллионов просмотров на ютьюбе, вечером 28 января сообщил директор фонда Иван Жданов. Согласно открытой статистике ютьюба, у фильма пока немногим меньше 99 миллионов просмотров.

В фильме «Дворец для Путина» утверждается, что президент России пользуется тайной резиденцией на Черном море, которая была построена на деньги его друзей и связанных с ними компаний. По оценке авторов фильма, на строительство было потрачено минимум 100 миллиардов рублей. В фильме говорилось, что во дворце есть в том числе «аквадискотека».

Путин утверждал, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. Соратники Навального ответили, что они и не называли Путина собственником недвижимости. По меньшей мере пять компаний, связанных со строительством и обслуживанием «дворца Путина», писали на своих сайтах, что он имеет отношение к президенту.

Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии в Россию. Его поместили в СИЗО «Матросская тишина», обвинив в том, что он нарушил обязательства условно осужденного по делу «Ив Роше». 23 января соратники Навального организовали по всей России акции в поддержку политика. На них было задержано рекордное количество людей — более четырех тысяч человек. На 31 января анонсированы новые акции за Навального.

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