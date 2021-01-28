Налог на величие

Как Кремль за 20 лет потратил $609 млрд на геополитические спецоперации.

Последние 20 лет оказались для России периодом больших геополитических проектов. Этому есть простое объяснение: чем дороже главный экспортный ресурс — нефть, тем выше градус внешнеполитического авантюризма сырьевой державы. Это правило действовало во времена СССР и, по оценкам аналитиков Bank of America, продолжает действовать сегодня.

Но за последние годы поток нефтедолларов в бюджет заметно иссяк.

Эксперты сходятся на том, что пик потребления нефти пройден, и «тучные» времена не вернутся уже никогда. Возможно, эпоха кремлевской геополитики тоже подходит к концу?

«Новая газета» подсчитала, сколько денег власти потратили на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом за последние 20 лет. Сумма получилась впечатляющая: $609 млрд (почти 46 трлн рублей).

На эти деньги можно было бы построить в стране 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тысяч рублей. Но вместо этого нефтяная рента утекла за рубеж: около $1 трлн оказались припаркованы в офшорах, а еще $609 млрд власти потратили на внешнюю политику, которая навлекла на страну международные санкции и практически лишила настоящих союзников.

Самая большая статья расходов из геополитического пакета — поддержка лояльных Кремлю политических режимов: $271 млрд.

Например, за 20 лет союза с Беларусью различная помощь стране обошлась российским налогоплательщикам в более чем $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы — предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд — госкредиты. Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы».

На втором месте — Украина: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд, по словам самих российских властей. Эксперты не смогли подтвердить «Новой» адекватность этих цифр, однако сделать более точные расчеты не представляется возможным из-за закрытости данных.

Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: «ДНР», «ЛНР», Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет, по нашим оценкам, мог составить $32 млрд. Сюда входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы. «Туда практически все поставляется бесплатно — за счет российских налогоплательщиков», — говорит партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

Далеко не все реципиенты помощи Кремля находятся на постсоветском пространстве. Так, объем поддержки Кремлем властей Венесуэлы превысил $20 млрд за последние 10 лет. Наибольшую помощь оказала «Роснефть», которая выделила режиму Мадуро на различные нужды $17 млрд. Еще $3,15 млрд Венесуэла официально задолжала России. Часть из этих денег удалось вернуть, в частности, за счет тайных поставок нефти в обход американских санкций.

Еще одна известная геополитическая инвестиция Москвы — Сирия. Вливания в эту страну могли составить $4,72 млрд. Война на стороне Башара Асада с 2015 по 2018 год, по подсчетам аналитического центра партии «Яблоко», стоила России $3,2 млрд. Эксперты отмечают, что в реальности операция могла стоить в 1,5 раза дороже, потому что в общую сумму не включены многие неизвестные величины, такие как стоимость вылетов самолетов Дальней авиации, переброска войск, обучение местных военных и так далее. В $1 млрд оценивается помощь России, направленная на восстановление страны в пандемийный 2020-й, а ещё $500 млн с 2019-го по 2023-й наша страна должна вложить в модернизацию сирийского порта, где находится российская военно-морская база.

КАК КРЕМЛЬ ПОМОГАЕТ СОСЕДЯМ

Самый привычный для России способ поддержки лояльных режимов — дотации на нефть и газ. «Беларусь получает российский газ по цене около $130 за тысячу кубометров. Не считая 2020 года, когда произошел коллапс цен в Европе, скидка составляла от 35 до 50% к уровню средней цены российского газа в Европе», — объясняет заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Нефть Беларусь получает без экспортной пошлины, экономя на этом $1,5–2 млрд в год.

Примерно так же до 2014 года оказывалась помощь Украине. Только за 5 лет объем поддержки мог составить $39 млрд: $17 млрд скидок на поставки газа, $18,5 млрд. — невыплаченные штрафы за невыборку минимального количества газа и долги по займам на $3 млрд.

Относительно небольшой объем госдолга (по сравнению с белорусским) можно объяснить тем, что Россия погашала газовые долги Украины в счет аренды нескольких бухт в Феодосии и Севастополе для размещения в них черноморского флота.

Во сколько обошлась России война на востоке Украины, точно неизвестно. У нас нет даже примерных данных о количестве военнослужащих и размере их суточных зарплат, ведь официально на территории «ЛНР» и «ДНР» российских военных не было. Кроме того, для оценки военных расходов надо знать как минимум внутренние цены Минобороны на продукты питания, горюче-смазочные материалы, боеприпасы, инвентарь, говорит военный эксперт Александр Гольц. Все эти данные фигурируют в закрытых источниках.

По информации Stratfor, размер расходов на непризнанные республики составляет около $5 млрд ежегодно. Только на регулярные выплаты пенсионерам за весь период дотаций страна выделила $2,8 млрд: $1,6 млрд — в Южную Осетию и Абхазию, $1,2 млрд — в Приднестровье. Еще почти $7 млрд Россия отдала за газ, бесплатно поставляемый «Газпромом» в Приднестровье с 2006 года.

В отдельную категорию мы выделили затраты на крупные энергетические проекты, которые составили $224 млрд. Только строительство газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» госкомпанией «Газпром» могло стоить $133,4 млрд. Аналитики считают, что эти проекты вряд ли окупятся, поскольку политически мотивированы, а огромные средства на их реализацию идут в первую очередь в карман подрядчикам.

Схожего мнения придерживается Михаил Крутихин: «Смысл схемы такой: «Газпром» затевает иногда политизированные, иногда не очень, но абсолютно ненужные некоммерческие проекты газопроводов, а затем распределяет контракты на строительство между так называемыми дружественными компаниями. Они чудовищно завышают сметы и бюджет и получают с этого сверхприбыль».

Еще одна область, в которой Россия пытается реализовать свои политические амбиции, — атомная энергетика. На строительство 21 энергоблока за рубежом, по которым уже подписаны контракты, государство выделило «Росатому» $92 млрд.

АЭС, как правило, строятся в странах, которые не могут позволить себе построить их самостоятельно. А денег в долг им не даст ни один банк — не смогут выплатить. Яркий пример — строительство АЭС Аккую в Турции, для которой корпорация безуспешно пытается найти инвестора больше двух лет. Поэтому чаще всего проект оплачивают за счет российских экспортных кредитов под низкий процент или даже на средства из ФНБ.

«Российские экспортные кредиты в корне отличаются от экспортных кредитов других стран, — говорит сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк. — В любой западной стране кредит никогда не покрывает полной стоимости проекта, только какую-то небольшую часть, а остальное компаниям приходится искать у частных лиц, инвесторов, банков. У нас экспортные кредиты могут покрывать до 90% стоимости. Там, где есть политическая составляющая, прибыли ждать не приходится».

Россия не только щедро раздает субсидии на энергоносители, строит по всему миру АЭС и трубопроводы, дает займы другим странам, но и имеет привычку списывать прошлые обязательства.

Последняя категория в нашем рейтинге — прощеные долги другим странам — насчитывает $116 млрд. Среди них $20 млрд — странам Африки (в основном за покупку вооружений) и рекордные $31,7 млрд — Кубе. Большинство этих денег — еще советские активы. Чтобы иметь претензии на эти долги, России пришлось вступить в Парижский клуб, признать и исправно выплачивать долги бывшего СССР.

И хотя эти деньги вряд ли удалось бы вернуть в полном объеме, легкость, с которой российские власти финансируют мегапроекты за рубежом (как и свое избыточное потребление внутри страны), становится все менее оправданной в глазах большинства россиян.

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