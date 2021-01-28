Министр спорта и туризма признал, что белорусский футбол деградирует

Белорусская футбольная система нуждается в реформировании. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время совместного заседания коллегии ведомства и исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает агентство «Минск-Новости».

В ходе заседания обсуждалось положение дел в белорусском футболе с учетом того, что в 2021 году он не включен в список приоритетных видов спорта. Национальная сборная находится на 88-й строчке в мировом рейтинге, а клубы не проходят дальше стартовых раундов еврокубков.

— Наша футбольная система нуждается в серьезном реформировании, — отметил Сергей Ковальчук. — Необходимо разработать концепцию развития футбола в Беларуси, совместными усилиями, опираясь на эффективный опыт передовых стран и учитывая наши национальные особенности. Наш белорусский футбол деградирует. Необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса.

По словам председателя ФК «Минск» Игоря Шлойдо, нужно кардинально пересмотреть принципы, на которых строится белорусское футбольное хозяйство, и разработать концепцию вида спорта.

— С учетом того, что футбол исключен из приоритетных видов спорта, финансирование будет гораздо более скромным. Поэтому мы будем вынуждены еще более рационально использовать денежные средства. Согласен с общим мнением относительно того, что надо делать акцент на детский футбол. Больше доверять нашим футболистам. Если и приглашать легионеров, то достойного уровня. Сейчас одна задача — сплотиться, пережить эти нелегкие времена и выйти из этого тупика, — отметил И. Шлойдо.

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