Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

В Беларуси за сутки выявлено 1 718 случаев заражения Covid-19, десять пациентов скончались.

28 января 2021 в Беларуси зарегистрировано 242 тысяч 851 человек с положительным тестом на коронавирус. Такие цифры приводит пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

За последние сутки прирост составил 1718 новых случаев (против 1651 случай за предыдущие 24 часа).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 688 пациентов (на 27 января — 1 тыс. 678) с выявленной коронавирусной инфекцией.

Таким образом, по данным Минздрава, за последние сутки скончались еще 10 человек с коронавирусом.

За весь период проведения тестов на заболевание коронавирусом, в лабораториях страны было проведено 4 415 199 тестов.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 100 971 306 заболевших COVID-19, умерли от этой инфекции 2 177 281 человек.

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