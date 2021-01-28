Картину Боттичелли продали за $92 млн

Картина великого итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» продана на аукционе в Нью-Йорке за $92,2 млн. Это новый рекорд для произведений этого художника, сообщает аукционный дом Sotheby’s в четверг, 28 января.

Шедевр был создан в 1470-1480 годах и ранее принадлежал нескольким поколениям семьи аристократов из Великобритании. Картина оценивалась экспертами как минимум в $80 млн. При этом предполагалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн.

О сделанной по телефону ставке, которая оказалась самой высокой, объявила сотрудница торгового дома, отвечающая за работу с клиентами из России и стран СНГ, сообщает ТАСС. Личность покупателя не разглашается. Новому обладателю картины, с учетом всех сборов и налогов будет необходимо заплатить $92,184 млн.

Предыдущий владелец полотна приобрел его за более чем $1 млн в 1982 году. В течение последних 50 лет картина выставлялась в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Как известно, Сандро Боттичелли – великий живописец раннего Возрождения. Среди его самых известных работ – «Рождение Венеры», «Весна», «Поклонение волхвов», «Сцены из жизни Моисея», а также иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Многие из его шедевров представлены в коллекции галереи Уффици во Флоренции.

Ранее на аукционе Sotheby’s установил рекорд автопортрет знаменитого голландского художника XVII века Рембрандта . Она была продана в Лондоне за 14,5 млн фунтов стерлингов ($18,7 млн)

Также сообщалось, что картина британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» была продана за почти $30 млн. Полотно на торги выставил миллиардер Джозеф Лау. 14 лет назад он приобрел его за 2,9 млн фунтов.

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