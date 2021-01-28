Белорусско-американскими учёными создаётся «генетическая вакцина» против рака

Более 100 лет повышенный интерес вызывает вопрос об эффективности иммунного ответа на опухоль у человека. Врачи сталкиваются с большим разнообразием клинического течения злокачественной опухоли.

Главным направлением, над которым сейчас работают ученые, по борьбе со злокачественными опухолями, – вакцинация. Это попытка создать активный специфический иммунитет в организме с помощью вакцины, содержащей иммуногенный антиген, такое генетически чужеродное вещество, которое способно стимулировать образование эффекторных клеток, синтез цитокинов и продукцию антител.

Многие научные лаборатории в мире работают над задачей создания вакцины от рака. Например, американские ученые (из онкологического научного центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, США) недавно смогли с помощью иммунотерапии вывести в ремиссию безнадежных онкобольных. Они работают над активацией Т-клеточного противоопухолевого иммунитета. В геном Т-лимфоцитов ученые внесли модификацию – химерную, искусственную конструкцию, состоящую из кусочков существующих в природе молекул, кодирующую фрагменты клеточных рецепторов, помогающих Т-лимфоциту распознавать раковые молекулы и активно атаковать их.

На сегодняшний день в Беларуси также реализуется совместный белорусско-американский исследовательский проект по созданию «генетической вакцины». О результатах работы учёных рассказал Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, на пресс-конференции в Белпрессцентре.

В настоящее время проводится клиническая фаза исследования по оценке эффективности новой вакцины к 4-м видам весьма агрессивных злокачественных опухолей: рака молочной железы, рака желудка и поджелудочной железы и рака яичников.

Как отметил Сергей Красный, в данное исследование включено 47 пациентов. Об окончательных результатах говорить еще рано, но эффективность «генетической вакцины» уже сейчас вызывает хорошие впечатления: появились пациенты, у которых отмечена полная регрессия всех метастатических очагов. В печени, в костях, в легких исчезают опухоли и появляется надежда на полное излечение!

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