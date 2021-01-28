Белорус, сбивший лося в Литве, был остановлен на границе

Белорус, который сбил лося в Литве и скрылся с места ДТП, хотел выехать на родину, но был остановлен при пересечении границы. Об этом рассказала Служба охраны государственной границы Литвы.

Как сообщает TUT.BY, вечером в среду, 27 января, литовские пограничники обнаружили на трассе Вильнюс — Гродно, проходящей близ Друскининкая, сбитого автомобилем лося, который на тот момент был все еще жив. Рядом с местом происшествия были обнаружены фрагменты фары автомобиля. Через полтора часа туда приехали представители местной охотничьей организации. Оказалось, травмы не оставляли животному шансов выжить — его пришлось застрелить.

Трасса вела к пункту пропуска Райгардас на границе с Беларусью (с белорусской стороны располагается пункт пропуска Привалка). Как выяснилось, туда после полуночи на грузовике Mercedes-Benz 614D приехал совершивший ДТП 33-летний белорус. Литовские пограничники обратили внимание на повреждения автомобиля: имелись серьезные вмятины на крыле, была разбита фара, можно было увидеть застрявшую шерсть и капли крови. Белорус сначала заявил, что разбил машину в Германии, но никаких документов о ДТП представить не смог. Затем он все же признался, что в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада случайно сбил лося, выбежавшего на дорогу. После оформления всех документов о происшествии мужчине разрешили выехать в Беларусь.

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