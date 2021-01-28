Байдену рассказали о Беларуси

27 января Атлантический совет (в США это очень влиятельный экспертно-консультационный центр) представил новой американской администрации свои рекомендации, как вести политику в отношении Беларуси. Приведем некоторые цитаты из аналитической записки «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации».

«В 2020 году белорусы неожиданно поставили под сомнение легитимность Александра Лукашенко на августовских президентских выборах в стране, – говорится в документе. – Лукашенко нагло сфальсифицировал результаты, заявив, что набрал 80% голосов, но ни США, ни Евросоюз не признают его победу. Сформировалось многомесячное протестное движение, требующее новых выборов под наблюдением международного сообщества».

И – как совет: США должны воспользоваться этим шансом, чтобы добиться окончательного свержения «последней диктатуры Европы». Понятно, речь не идет о прямом вмешательстве Белого дома во внутренние дела белорусов, но поспособствовать демократическим силам в их борьбе за справедливость – почему бы и нет?

Среди рекомендаций есть как, бесспорно, эффективные, так и не вполне внятные. Ну вот, например. «Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты».

Поскольку чуть выше говорится, что президент Байден не должен говорить об Александре Лукашенко иначе как о бывшем президенте Беларуси, то логика в этом есть. Но как авторы доклада представляют себе положение госпожи Фишер, которая не вручает (упорно) верительные грамоты господину Лукашенко? Посол, не вручивший верительных грамот, не воспринимается как посол в государстве, где он эти грамоты должен был вручить. Во всяком случае публичной деятельности такой посол, как правило, не ведет. И как прикажете быть с этим? Неужели авторы доклада думают, что к не вручившей верительные грамоты госпоже Фишер руководители правящего режима (включая все еще министра Владимира Макея) в сложившейся ситуации будут относиться как к Чрезвычайному и Полномочному послу?

Отдельным блоком идут рекомендации по работе с главным спонсором правящего режима – Россией. «Администрация Байдена должна в частном порядке предостеречь [белорусскую] оппозицию от любых сигналов, свидетельствующих о ее заинтересованности во вступлении в ЕС или НАТО и публично объяснить свою позицию в Беларуси только как поддерживающую право народа Беларуси выбирать своего собственного лидера и будущее, – говорится в докладе. – Наряду с ЕС администрация Байдена должна поддерживать регулярный дипломатический диалог с Москвой, подчеркивая, что продолжающееся протестное движение касается только внутренней политики Беларуси, а не геополитики». И здесь логика очевидна: если наша оппозиция реально хочет получить если не поддержку, то по крайней мере нейтралитет Кремля, то о подаче заявки на вступление Беларуси в НАТО даже в случае окончательной победы демократии на ближайшие годы придется забыть.

Но! Во-первых, это не дело третьей стороны определять стратегию нашего государства, даже если это позиция ключевого члена НАТО. Мне кажется, и без этих рекомендаций новые лидеры оппозиции – Светлана Тихановская, во всяком случае, – об этом говорят. Во-вторых, открыто вывешивать такие рекомендации на сайте равнозначно прямой тематической наводке лукашенковских пропагандистов: вот вам, братцы-кролики, реальное доказательство наличия кукловодов из США, управляющих процессом.

Возникает ощущение, что цитируемый текст писали слишком самоуверенные люди, по мнению которых лукашенковский режим свалится в ближайшие дни. Я не был бы столь оптимистически настроен. Но, честно говоря, от бывших послов США в Украине и России, которые числятся среди авторов доклада, я ожидал бы несколько меньшей степени шапкозакидательства.

Впрочем, определенная степень реализма в их подходах есть. По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что одним из рычагов давления на лукашенковский режим они считают Кремль. Но проблема в том, насколько доводы новой американской администрации окажутся убедительными для Владимира Путина.

Однако сам факт появления подобного документа от аналитической структуры, реально влияющей на формирование внешней политики США с 1961 года, свидетельствует о многом. И прежде всего – о том, что Беларусь прочно вошла в мировую повестку. Джозеф Байден, хорошо выучивший, где находится Украина, еще в бытность вице-президентом при Бараке Обаме, сейчас хорошо выучит, где находится наша страна. И я не советовал бы белорусскому МИДу хамить новому хозяину Белого дома. Что-то мне подсказывает, что склероза у президента США нет.

Публикация – из № 7 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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