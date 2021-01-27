В Москве белорусу дали пять лет колонии за обман китайских болельщиков на $1,5 миллиона

В России по делу о мошенничестве судили гражданина Беларуси и бывшего сотрудника Росгвардии. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве и приговорены к пяти и шести годам колонии общего режима.

По версии следствия, они при посредничестве китайской компании собрали с граждан КНР около 1,5 млн долларов, пообещав билеты на матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в 2018 году в России. В итоге болельщики и билетов не получили, и своих денег не вернули.

Мошенники убеждали китайцев, что имеют хорошие связи в Российском футбольном союзе, а также в МВД РФ и поэтому смогут обеспечить необходимое количество билетов на ЧМ-2018, пишет kommersant.ru.

Обвиняемые вину не признали, а утверждали, что были только посредниками.

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