По делу о массовых беспорядках в Капитолии уже обвинены 150 человек

В США, в рамках расследования штурма Капитолия в Вашингтоне, которое произошло 6 января, федеральные прокуроры уже обвинили 150 человек, сообщает CNN.

Отмечается, что всего в качестве участников опознали 400 человек.

«Многим предъявлены обвинения в проникновении в закрытое здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии», — уточняет телекомпания.

Более серьезные обвинения варьировались от кражи государственной собственности, подстрекательств, до нападения на правоохранительные органы.

Число обвиняемых растет после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию. Теперь Трамп предстанет перед судом.

«Следователи использовали 500 судебных повесток и ордеров на обыск для сбора информации в рамках масштабного, беспрецедентного расследования», — заявил Майкл Шервин, главный прокурор США в Вашингтоне, на пресс-конференции во вторник.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили CNN, что ожидают в будущем ареста еще сотен участников беспорядков. При этом отмечается, что следователи начали фокусироваться на более сложных случаях, таких как экстремистские группы, участвовавшие в нападении.

По данным прокуратуры, в ходе беспорядков 6 января произошли столкновения с полицией. Офицер Капитолийского холма Брайан Сикник скончался «из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей», согласно заявлению полиции Капитолия.

Поделиться ссылкой:



