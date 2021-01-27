Памела Андерсон удалила все свои аккаунты в социальных сетях

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон удалила все свои аккаунты в Instagram, Facebook и Twitter и заявила что больше не будет создавать посты, пишет Лента.Ру. Об этом она сообщила в последней публикации в Instagram, назвав социальные сети средством контроля над разумом.

«Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и природой. Я свободна. Надеюсь, что вы тоже найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время попусту. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш разум под контроль», — написала Андерсон. Свой пост актриса сопроводила хештегами «сбитая с толку толпа», «жизнь» и «свобода».

В прошлом году известный по главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере актер Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не заводил и не будет заводить учетные записи в соцсетях. Тогда он назвал увлечение социальными сетями нездоровым занятием.

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