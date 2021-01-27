Объявлены имена первых участников частной космической миссии на МКС

Американская частная компания Axiom Space опубликовала имена участников первого в истории человечества частного экипажа для миссии Ax-1. Планируется, что команда отправится на корабле Crew Dragon, компании Илона Маска, на Международную космическую станцию (МКС).

Полет запланирован на январь 2022 года. Экипаж миссии Ax-1 будет проживать на борту американского сегмента МКС около восьми дней и участвовать в исследовательских и благотворительных проектах.

Командиром миссии назначен Майкл Лопес-Алегрия Американский астронавт-исследователь НАСА.

Пилот миссии Ларри Коннор – частный пилот, участвующий в многочисленных соревнованиях высшего пилотажа, предприниматель, основатель и глава компании Connor Group, занимающейся инвестициями в недвижимость. Предполагается, что он будет сотрудничать с клиникой Майо и клиникой Кливленда в исследовательских проектах. Он также намерен во время пребывания на МКС проводить учебные занятия для студентов DECA – колледжа в своем родном городе Дейтоне, штат Огайо.

Специалист миссии Марк Пати – сотрудничает с Канадским космическим агентством, а также с Монреальской детской больницей, для которых будет проводить исследовательские проекты во время полета.

Специалист миссии Эйтан Стиббе – бывший израильский летчик-истребитель, бизнесмен. Планируется, что им будут проводится научные эксперименты израильских исследователей и предпринимателей, координируемые Фондом Рамона и Израильским космическим агентством при Министерстве науки и техники. Также он будет проводить просветительские мероприятия с орбиты, чтобы вдохновлять израильских детей, молодежь и преподавателей.

«Мы стремились собрать экипаж для этой исторической миссии, которая продемонстрировала пожизненную приверженность улучшению жизни людей на Земле, и я рад сказать, что мы сделали это с данной группой», – сказал Президент и генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини, – «Это только первый из нескольких космических экипажей аксиомы, чьи частные миссии на Международную космическую станцию действительно откроют обширное будущее для людей в космосе и внесут существенные изменения в мир, когда они вернутся домой».

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