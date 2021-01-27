Художник Никанор Казимирович пишет портреты арестованных протестующих

7
Художник Никанор Казимирович пишет портреты арестованных протестующих

я буду говорить во тьму
в густую внемлющую тьму
наперекор всему
и пусть мне надо одному
войти и говорить во тьму
(с)

Поделиться ссылкой:


АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА