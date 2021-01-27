Еще Шесть стран – партнеров ЕС присоединились к санкциям в отношении Беларуси

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Беларуси. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета», – говорится в документе, передает ТАСС.

Евросоюз уже ввел три пакета санкций против Минска.

Санкции коснулись 84 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Санкции также введены против 7 юридических лиц, включая Управление делами президента Беларуси, Минский завод колесных тягачей, ОАО “140 ремонтный завод”, компании “Белтехэкспорт”, “Синезис” и Dana holdings

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